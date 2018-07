BNDES: 70% dos recursos para 2009 est?o garantidos O Banco Nacional de Desenvolvimento Econ?mico e Social (BNDES) j? tem garantia de 70% dos recursos necess?rios para 2009, quando pretende desembolsar cerca de R$ 100 bilh?es, informou hoje o presidente da institui??o, Luciano Coutinho. De acordo com ele, os desembolsos do banco at? novembro deste ano j? somam cerca de R$ 80 bilh?es. At? o final do ano, Coutinho estimou que dever?o ser desembolsados em torno de R$ 90 bilh?es."Est? tudo caminhando bem. Estamos em v?rias frentes obtendo recursos", afirmou Coutinho, que participou nesta manh? da abertura do Semin?rio Internacional sobre Concess?o de Aeroportos, realizado pela Ag?ncia Nacional de Avia??o Civil (Anac), em um hotel da zona sul do Rio.PIBO presidente do BNDES estima que a expans?o do Produto Interno Bruto (PIB) de 2008 dever? ficar acima de 5,5%. Para 2009, ele acredita que o crescimento do PIB dever? ficar em torno de 4%. Sobre o desempenho do PIB no terceiro trimestre, que registrou expans?o de 6,8% em rela??o ao mesmo per?odo do ano passado, Coutinho afirmou que esse resultado n?o o surpreendeu."A gente sempre sinalizou que o investimento estava muito forte, que estava acelerando, com os desembolsos acelerando. Se olharmos o agregado, os investimentos em infra-estrutura continuam muito firmes, porque dependem mais de decis?o do governo do que de decis?es privadas. A disposi??o do governo ? sustentar o investimento e, se poss?vel, acelerar o investimento como uma maneira de ajudar a estabelecer um piso para o crescimento da economia", disse Coutinho.