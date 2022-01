Bob Falkenburg, fundador do Bob's e ídolo do tênis, morre aos 95 anos

Richard Goldstein, The New York Times

Bob Falkenburg, tenista homenageado no Hall da Fama do Tênis que conquistou o torneio de Wimbledon em uma emocionante virada de jogo no quinto set, assim como dois títulos de Grand Slam de dupla masculina, e depois iniciou uma segunda carreira como o empresário que levou as lojas de fast-food à América do Sul, morreu na quinta-feira, 6, em casa, em Santa Ynez, Califórnia. Ele tinha 95 anos.

A morte dele foi confirmada à Associated Press por sua filha, Claudia.

Falkenburg entrou para o ranking dos dez melhores tenistas americanos aos 17 anos e permaneceu nessa categoria de elite durante os cinco anos seguintes.

Sua façanha que o tornou conhecido aconteceu em Wimbledon em 1948, quando ele impediu três match points de John Bromwich, da Austrália. Contando com backhands poderosos e um saque forte, ele conseguiu virar o placar e venceu seu único campeonato de simples em um Grand Slam. Um ano depois, Falkenburg venceu os dois primeiros sets contra Bromwich nas quartas de final de Wimbledon, mas o australiano venceu os três últimos.

Ao lado de Don McNeill, ele conquistou o campeonato de duplas masculinas no US Nationals (atualmente conhecido como US Open) em Forest Hills, em 1944, e com Jack Kramer, o de duplas de Wimbledon em 1947.

O Hall da Fama do Tênis Internacional, do qual Falkenburg passou a fazer parte em 1974, o chamou de “jogador pensante, que assumia riscos calculados quando outros talvez não se arriscassem”.

“Ele tinha confiança de que seu poderoso saque não falharia e que suas ofensivas na rede levariam a vitórias”, afirmou o museu.

O irmão de Falkenburg, Tom, e sua irmã, Jinx Falkenburg, competiram no US Nationals. Mas Jinx era mais conhecida por sua carreira na indústria do entretenimento. Ela era modelo e atriz de cinema, mas, depois, em parceria com o marido e empresário, Tex McCrary, apresentou o popular programa de entrevistas de rádio e TV “Tex and Jinx”.

Início do Bob's

Bob Falkenburg participou de seu último torneio de Grand Slam em 1955, depois de se mudar para o Brasil com a esposa, Lourdes Mayrink Veiga Machado, uma brasileira com quem se casou em 1947. Ele jogou pelo Brasil nas Copas Davis de 1954 e 1955.

De acordo com o Hall da Fama do Tênis, Falkenburg certa vez lembrou de como em uma de suas viagens dos Estados Unidos para o Brasil ele ficou “chateado por não conseguir encontrar um hambúrguer ou milkshake decente”.

Ele fundou a primeira loja de fast-food e sorveteria da América do Sul em 1952, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e batizou-a de Bob's. Sua minicadeia contava com cerca de uma dúzia de estabelecimentos quando os Falkenburgs, que tinham voltado a viver no sul da Califórnia em 1970, venderam o Bob's para a Libby, administrada pela Nestlé, em 1974. Desde então, o Bob's teve vários proprietários e se expandiu em mais de mil pontos de venda no Brasil e na América do Sul.

Robert Falkenburg nasceu em 29 de janeiro de 1926, em Manhattan, e cresceu em Los Angeles. Seu pai, Eugene, engenheiro, e sua mãe, Marguerite (Crooks) Falkenburg, participaram de competições amadoras de tênis e Bob começou a praticar o esporte em clubes privados quando tinha 10 anos.

Ele ganhou um torneio de tênis júnior pelo Bel-Air Country Club em 1937 e, enquanto estudava na Fairfax High School em Los Angeles, conquistou o título de simples interescolar dos EUA em 1942; ele também jogou ao lado do irmão e venceu o campeonato de duplas naquele ano. Mais tarde, ele foi um bom jogador de golfe amador e ganhou o campeonato amador de golfe do Brasil três vezes.

Depois de servir nas Forças Aéreas do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, Falkenburg ganhou os campeonatos disputados entre universidades de simples e duplas 1946, enquanto estudava na Universidade do Sul da Califórnia.

Além da esposa e da filha, ele deixa o filho, Robert, quatro netos e cinco bisnetos, de acordo com a AP. Tanto Tex como Jinx (cujo nome de batismo era Eugenia, mas ganhou esse apelido da mãe) McCrary morreram em 2003.

Ao descrever a incrível virada no último set de Falkenburg em Wimbledon em 1948, o New York Times publicou que “os fãs do campeonato de Wimbledon já viram partidas muito melhores que a de hoje, mas dificilmente testemunharam uma mais emocionante que essa”.

Quanto ao saque de Falkenburg que encerrou a partida com um set de 7-5, o Times escreveu como “houve um ruído alto e límpido”.

“Bromwich ficou em negação ao ver a bola passar tão rapidamente por ele e marcar o ace”, escreveu o Times. “Quando alguns minutos depois, a duquesa de Kent no camarote real entregou o cobiçado troféu a Falkenburg, ele pareceu tão surpreso quanto contente.” / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA