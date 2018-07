Boeing deve anunciar atraso adicional em jato 787, diz jornal A Boeing está perto de anunciar um atraso adicional no projeto de seu novo avião 787 Dreamliner, publicou o Wall Street Journal nesta terça-feira, derrubando as ações da fabricante de aeronaves em cerca de 5 por cento. A Boeing, sediada em Chicago, "continua a passar por problemas em uma série de fatores" relacionados ao projeto, de acordo com o jornal. Isso ameaça adiar o primeiro teste do avião para junho, em vez do final de março. (Por Bill Rigby)