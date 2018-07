BOLSA EUA-Wall St sobe em sessão volátil com alta de commodities As bolsas de valores norte-americanas fecharam em alta nesta quarta-feira com a recuperação dos preços do petróleo e outras commodities impulsionando as ações de mineradoras e energia, compensando o nervosismo em relação ao futuro do pacote de ajuda às montadoras. O índice Dow Jones teve alta de 0,81 por cento, a 8.761 pontos. O Standard & Poor's 500 subiu 1,19 por cento, a 899 pontos. O Nasdaq avançou 1,17 por cento, a 1.565 pontos. A Chevron foi o principal suporte do Dow, subindo 3,8 por cento, com os preços do petróleo impulsionados por sinais de que a Arábia Saudita irá reduzir o fornecimento da commodity. Um otimismo cauteloso de que o pacote de ajuda financeiro para as montadoras pode estar perto de uma acordo deu breve apoio às ações da General Motors e Ford Motors. Mas sinais de que o pacote ainda pode encontrar obstáculos políticos alimentaram incertezas, derrubando a GM em 2,1 por cento, enquanto que a Ford avançou levemente 0,6 por cento. "Recentemente, no começo de toda sessão existe a esperança de que nós já atingimos o fundo do poço e que talvez não estejamos ainda totalmente recuperados mas já tenhamos encontrado um piso", afirmou Matt Kaufler, gerente de carteira e analista de ações da Federated Clover Investment Advisors. "As pessoas querem acreditar mais estão relutantes em aceitar isso totalmente."