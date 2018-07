Bolsas dos EUA caem com aversão ao risco e previsões sombrias As bolsas de valores norte-americanas fecharam em queda nesta terça-feira, à medida que alertas de lucro de empresas como a FedEx levaram os investidores a recuar após dois dias de fortes ganhos. Uma demanda sem precedentes pelos títulos do governo, tidos como mais seguros, sinalizou que o medo continua sendo o sentimento dominante do mercado. O índice Dow Jones teve queda de 2,72 por cento, a 8.691 pontos. O Standard & Poor's 500 caiu 2,31 por cento, a 888 pontos. O Nasdaq recuou 1,55 por cento, a 1.547 pontos. As ações de transportadoras lideraram a queda desta sessão, com as ações da FedEx despencando 14,5 por cento após afirmar que seu lucro de 2009 pode cair abaixo das expectativas por conta da desaceleração global. O índice de transportadoras do Dow Jones caiu mais de 5 por cento. O mercado ainda sofreu com uma extraordinária demanda por títulos do governo. Os investidores estão tão assustados com toda a crise, desde deflação até as fracas condições do sistema bancário, que estão sacrificando qualquer retorno para guardar suas poupanças em Treasuries, produzindo, de forma nunca vista, uma taxa de zero por cento. "Ainda existe um tom de medo. As pessoas estão pagando ao governo para que guardem seu dinheiro. Alguma coisa está errada", afirmou Joe Saluzzi, co-gerente de operações da Themis Trading.