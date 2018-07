Bolsas dos EUA sobem com postura defensiva e ações baratas As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, com o Nasdaq interrompendo uma série negativa de oito dias, com investidores buscando setores menos expostos a uma desaceleração, como assistência médica, em meio a temores de recessão. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 1,16 por cento, para 12.735 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 1,39 por cento, para 2.474 pontos, enquanto o índice Standard & Poor's 500 teve valorização de 1,36 por cento, para 1.409 pontos. Foi o primeiro dia do ano em que os três índices fecharam em alta. Depois do pior começo de ano da história, com a maior queda já registrada nos primeiros cinco dias, os investidores vasculharam o mercado por barganhas em grandes nomes de tecnologia, como Apple e Microsoft . As ações de empresas como a farmacêutica Merck e a Coca-Cola também ajudaram a impulsionar os índices após o Goldman Sachs ser mais um a alertar para uma recessão. O banco de investimento afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos vai se contrair em 1 por cento em uma taxa anualizada nos segundo e terceiro trimestres. "Certamente chegamos a níveis muito baixos com toda a incerteza sobre as taxas de juros e a economia", disse Frank Lesh, analista de futuros e corretor da FuturePath Trading LLC, em Chicago. "Sempre vamos ter pessoas procurando compras a preços baixos." (Reportagem de Kristina Cooke)