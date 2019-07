Bossa Nova quer investir em mil startups

Coluna do Broadcast, O Estado de S.Paulo

Novinhas. Voltada a startups, a Bossa Nova Investimentos aportou R$ 1 milhão em empresas catarinenses, como Hallo, SizeBay e Omni Hunter. A empresa tem investimentos hoje em 413 startups. As novatas são no formato de pré-seed, ou seja, após o investimento anjo, que antecede a Série A, uma rodada com grandes investidores, de valores mais expressivos.

Além. A meta da Bossa Nova é chegar a mil novatas no portfólio até 2020. A aproximação entre as empresas foi promovida pelo Grupo Temático de Investimentos da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e atrair investimentos locais.