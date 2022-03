Quem disse, Berenice? quer normalizar as indisciplinas de beleza para mulheres

Para comemorar os 10 anos da Quem disse, Berenice?, uma das marcas do Grupo Boticário, a grife de cosméticos desenvolveu sua campanha para incentivar mulheres a serem indisciplinadas na beleza. Em nova ação digital, a companhia criou um “confessionário” para libertar as consumidoras das pressões e dos padrões de beleza na maquiagem e nos cuidados com a pele.

A campanha "Indisciplinadas Assumidas" foi desenvolvida pela W3haus, agência do Grupo Stefanini, com foco em filmes publicitários para a rede social de vídeos curtos TikTok. “Nós preparamos essa campanha ouvindo as consumidoras, tentando entender o que é ser livre hoje em dia”, afirma a gerente de marca e comunicação da Quem disse, Berenice?, Ligia Monteiro. “O que nós estamos falando é sobre ser livre no mundo da beleza. Nós estamos indo contra o que dizem as outras marcas de que você tem que usar um milhão de produtos e pincéis para ficar bonita."

Além dos relatos de consumidoras confessando que “dormem sem tirar a maquiagem”, ou nem sempre seguem os “milhares de passos de cuidado com o rosto”, a marca de beleza vai trazer pela primeira vez nas suas campanhas a participação de atores homens usando os produtos da marca. “Nós queremos falar com todos os públicos”, afirma Ligia.