Alexa, assistente virtual da Amazon, vai ensinar sobre o Dia Internacional da Visibilidade Trans

Além de informar as horas, tocar músicas e contar umas piadas de “tiozão”, a partir de hoje a assistente virtual da Amazon também vai ensinar os seus usuários sobre representatividade. No Dia Internacional da Visibilidade Trans, a Alexa se juntou ao O Boticário para discutir sobre o tema da diversidade na campanha “História do Alex”.

Neste dia 31 de março, os usuários do dispositivo poderão participar da ação que tenta desmistificar os principais temas sobre a comunidade transsexual, entre eles o da violência contra o grupo. Um levantamento de 2021 do Transgender Europe (TGEU) - entidade que compila dados sobre a comunidade LGBTQIA+ em ordem global- apontou novamente o Brasil como o país que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Esse é o 13º ano consecutivo que o País lidera o indicativo.

Criada pela agência AlmapBBDO e pela consultoria Mais Diversidade, a campanha “História do Alex” foi inspirada na vida do publicitário Alex Kiyohara, um homem trans de 25 anos, que por meio das suas próprias vivências ajudou a elencar seis temas fundamentais para começar a discussão sobre diversidade.

“Quando eu era criança, não tinha referências positivas do que era ser uma pessoa trans. Tudo era distorcido pela mídia, nas séries, filmes e documentários. Por isso, eu acabei me identificando muito tarde como uma pessoa trans”, explica o narrador nos conteúdos da Alexa. "É muito importante esclarecer que quando as pessoas se entendem como trans, elas não buscam um corpo estético cis gênero, elas buscam fazer com que o corpo delas seja sua própria morada."

Para acessar os conteúdos da campanha e conhecer também a história do personagem que inspira a ação, os usuários da assistente virtual poderão acionar o dispositivo através do comando “Alexa, abrir visibilidade trans”. O publicitário ficará responsável pelas narrações sobre os temas: a quebra de expectativa, padrão estético, ambiente seguro, cultura e representatividade, devolver o protagonismo e oportunidades.

Além dos conteúdos produzidos especiais para a assistente virtual, a campanha também estará presente nas redes sociais da marca, além do perfil de Alex (@alekiyohara).