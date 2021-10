Boticário e Bubbaloo se juntam para lançar linha de beleza com ‘cheiro de chiclete’

O Boticário e a Mondelez Internacional se uniram para lançar uma coleção limitada de produtos de beleza com cheiro de chiclete. A linha “Cuide-se Bem Bubbaloo” trará hidratantes, sabonetes, cremes de mãos e até desodorantes inspirados na fragrância clássica da goma de mascar de tutti frutti.

Para atrair os consumidores, a nova linha de beleza aposta na nostalgia da marca de chicletes dos anos de 1980, na produção dos cosméticos com itens veganos e livres de crueldade animal. Conforme divulgado pela empresa de cosméticos, 90% dos compostos utilizados na produção da linha são naturais.

Ao todo, serão lançados sete produtos na parceria entre as marcas: sabonete líquido, sabonete em barra, hidratante corporal, creme de mãos, brilho labial e desodorante. “A escolha pela fragrância Bubbaloo Tutti-frutti se deve a esse ser o sabor mais emblemático do 'bubblegum', transportando os consumidores direto para lembranças afetivas”, conta a diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário, Vanessa Machado.

Essa é a primeira vez que a empresa de chicletes participa do licenciamento de produtos do setor de beleza. “É uma forma interessantíssima para a marca ampliar seus pontos de contato com o consumidor, estando presente em outros momentos da sua vida, mas sempre trazendo boas sensações”, afirma a Mondelez Internacional, em nota. “Podemos esperar novas parcerias e muito mais novidades para Bubbaloo, é só o começo”.

A coleção “Cuide-se Bem Bubbaloo” estará disponível para os consumidores a partir de 6 de outubro. Os produtos serão vendidos nas lojas físicas e no e-commerce da marca.