Bradesco passa a ter assinatura digital em contratos imobiliários

O Bradesco passou a disponibilizar nesta quinta-feira, 17, o serviço de assinatura e registro da transferência de titularidade do imóvel de forma digital para os contratos de crédito imobiliário. Assim, clientes do banco podem assinar o contrato de financiamento imobiliário e transferir o imóvel para o seu nome de forma remota, sem sair de casa. Este era o último passo que precisava para que todo o processo de contratação de um financiamento imobiliário acontecesse de forma 100% digital.

O banco é o primeiro a oferecer o processo do financiamento imobiliário totalmente digital, segundo comunicado à imprensa nesta quinta-feira. Para fazer a assinatura digital, o cliente terá que baixar um aplicativo específico para esta finalidade. O novo serviço permite reunir todas as assinaturas digitais das partes envolvidas no processo.

Para que seja possível a conclusão da assinatura digital, é necessário que o cartório esteja integrado à plataforma de registro eletrônico que estará interligando os cartórios do País. Além disso, é possível fazer o recolhimento do ITBI e o pagamento do registro ao cartório. Tudo no mesmo aplicativo.

Nesse primeiro momento, o Bradesco informa que o novo serviço está sendo oferecido aos clientes da capital paulista. Até final de abril, será ampliado para todo o Estado de São Paulo. A partir de maio será lançado para os demais Estados.

No comunicado, o diretor executivo do Bradesco, José Ramos Rocha Neto, comenta que em São Paulo hoje, o prazo médio entre a assinatura do contrato, a realização do registro de transferência do imóvel no cartório e o pagamento ao vendedor é de 28 dias. Com a assinatura digital, esse prazo pode cair em até 65%.