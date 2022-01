Bradesco Seguros usa o marketing para trazer reflexões

O setor de seguradoras enfrenta uma realidade complicada no País: o brasileiro não é lá muito adepto de contratar seguros. Prova disso estão nos números: 70% dos carros circulam pelas ruas e rodovias sem qualquer tipo de proteção e, além disso, em outro segmento de seus negócios, a empresa lida com o fato de que somente 15% da população brasileira conta com um seguro de vida.

Diante da pandemia de covid-19, e com o brasileiro com o bolso mais vazio, a Bradesco Seguros decidiu que era a hora de usar a criatividade e também a reflexão: era preciso ajudar o brasileiro a entrar na cultura da proteção.

Segundo Alexandre Nogueira, diretor de marketing do grupo Bradesco Seguros, um dos pilares que a empresa definiu em 2021 foi o da conscientização. “Ou seja, informar a população sobre a covid-19 e os seus desdobramentos”, afirma ele. Não à toa, a companhia passou a mostrar a importância do autocuidado.

Uma das campanhas feitas foi o para o produto recém lançado “Vida Viva”, um seguro de vida personalizável que pode ser utilizado ainda em vida pelos beneficiários, como consultas de telemedicina, orientações psicológica e nutricional, fundamentais em um tempo de pandemia. Para acelerar a popularização do produto, o Bradesco Seguros contratou a atriz Glória Pires.

A empresa também contratou outro ator reconhecido – Rodrigo Lombardi – para estrelar a sua campanha de previdência privada complementar, também chamando a atenção do brasileiro para o cuidado com o futuro. “Desde o início da pandemia, buscamos manter uma postura educativa e transparente frente aos conteúdos que produzimos”, afirma Nogueira.

Mas, para o executivo, a criatividade não pode ser colocada de lado. No entanto, a entrega precisa estar muito conectada com o mundo digital, que permitiu uma comunicação mais direta e ágil – e que deve ser a principal tônica também de 2022.

Por essa razão, a empresa apostou em conteúdos para atrair e ajudar as pessoas em um momento tão complicado. Um deles foi a plataforma “Com Você”, que tinha uma série de conteúdos com dicas sobre culinária, bem-estar e finanças pessoais. “A plataforma surgiu como uma opção de conhecimento e lazer durante toda a pandemia, com o objetivo de tornar mais leve o cotidiano incerto que enfrentamos”, diz o executivo.

Veículos

No segmento automotivo, outro braço importante dentro do grupo, a Bradesco Seguros criou o portal Oficina Mobilidade, em parceria com o Estadão Blue Studio. O objetivo do projeto era o de se apropriar do tema de manutenção preventiva e auxiliar as pessoas a entender a necessidade da prevenção, assim como os seus benefícios.

A estratégia contou com vídeos, textos e conteúdos nas redes sociais e alcançou cerca de 40 milhões de pessoas. “No médio e longo prazo (ações como essa) trazem resultados não apenas em engajamento, como também na fidelização”, diz Nogueira.

Para este ano , o executivo acredita que o Brasil passará por um período de incerteza do ponto de vista econômico. Por isso, como as pessoas ainda estão mais cautelosas e seletivas em seu consumo.

Mesmo assim, para o setor, ele enxerga um cenário positivo. “O mercado segurador tem demonstrado grande resiliência na travessia desse período mais desafiador e, no que diz respeito nós, utilizamos as experiências e aprendizados desse período para aperfeiçoar nossa operação”, afirma Nogueira.