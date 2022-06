Brasil começa o festival Cannes Lions de 2022 com 13 Leões, incluindo um de ouro

O primeiro dia do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade começou com uma participação ainda discreta do Brasil nas premiações. Na revelação dos vencedores das primeiras seis categorias de premiação, agências e anunciantes brasileiros reuniram 13 Leões. O desempenho mais forte, até o momento, foi da agência Africa, que ganhou um ouro, uma prata e um bronze na categoria Outdoor.

O Brasil chegou a Cannes com força em 2022: o número de inscrições, de cerca de 2 mil peças publicitárias, representou um salto de 31% em relação ao festival do ano passado, que foi realizado de forma totalmente online. O Brasil, conforme destacou o festival Cannes Lions na semana passada, é tradicionalmente o terceiro país mais premiado do festival, atrás de EUA e Inglaterra. O "pódio" de premiações é refletido também no número de inscrições. O Estadão é o representante oficial do evento no País.

Em Outdoor Lions, voltado para as ações em mídia impressa, o Leão de Ouro foi para uma campanha criada pela agência Africa para a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Em uma iniciativa voltada ao meio ambiente, depois de ganhar um Grand Prix no ano passado com um trabalho que chamava a atenção para o aquecimento global, a Africa criou uma peça em que um grupo de ativistas indígenas vai até a Embaixada do Noruega, em Brasília, para buscar o status de refugiado para a árvore jatobá.

A lógica por trás do pedido é a seguinte: toda espécie que se vê com seu meio de vida ameaçado em seu local de origem pode solicitar o status de refugiado. Com o forte aumento da destruição da floresta amazônica nos últimos anos, a Apib. A escolha da Noruega vem do fato de que o país foi o primeiro do mundo a banir a destruição de florestas nativas – uma situação bem diferente da vista no Brasil atualmente. Em janeiro de 2022, por exemplo, foram destruídos 430 km² de florestas na Amazônia, uma alta de mais de 200% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Como as categorias de Cannes Lions são divididas em subcategorias, a campanha da Africa para a Apib ganhou mais dois prêmios, um de prata e outro de bronze. A mesma agência ainda trouxe para casa outro bronze na categoria voltada à mídia externa, com uma peça criada para a Budweiser.

Outras categorias

Em Print & Publishing, voltada à mídia impressa, o Brasil trouxe 3 Leões para casa: um de prata, para uma ação da Gut para o Mercado Livre, um de Bronze para Talent Marcel e revista Go Outside e outro de Bronze para a VMLY&R e o site Athos, voltado à comunidade LGBT+. Em Radio & Audio, o País dois Leões, ambos de Bronze: Gut/Mercado Livre e VMLY&R/Greenpeace.

Na área de Health & Wellness (saúde e bem-estar), foram quatro prêmios: um de prata, para a VMLY&R em uma ação da empresa de roupas Amaro. E três bronzes: AlmapBBDO para Bayer, Wunderman Thompson para Johnson & Johnson e Dark Kitchen Creatives para Unilever.