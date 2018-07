Brasil Telecom nega compromisso com OI sobre fusão ou compra A Brasil Telecom reiterou não ter qualquer entendimento, ainda que preliminar, acerca de compra ou fusão com a Oi/Telemar ou com qualquer outra empresa ou investidor, segundo comunicado divulgado na noite de domingo. Em fato relevante enviado à Bovespa e CVM, a cadeia Brasil Telecom (Solpart Participações SA, Techold Participações SA, Invitel SA e Zain Participações SA), as companhias do grupo afirmaram que as não têm qualquer participação em eventual negociação sobre alienação das ações de empresas de sua estrutura societária por seus acionistas controladores. As empresas destacam no comunicado que "não firmaram qualquer compromisso, mesmo que preliminar, sobre fusão ou compra ou venda coma Oi/Telemar". O esclarecimento veio depois de rumores sobre provável fusão ou compra da Brasil Telecom por parte da Oi, que influenciaram o desempenho dos papéis de ambas as empresas nos últimos pregões, com o mercado tomando posições nos papéis à espera da confirmação da transação. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; edição de Cláudia Pires)