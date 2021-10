Brastemp entrega camiseta ‘desculpa deslavada’ para homens que não fazem tarefas domésticas

Uma campanha da Brastemp permitiu que as pessoas presenteassem parceiros com camisetas-indiretas estampadas com as “desculpas deslavadas” mais utilizadas por homens que não participam da divisão de tarefas domésticas. Ação que propõe discussão sobre equidade de gênero foi realizada na cidade de São Paulo em parceria com o aplicativo de entregas Rappi.

A iniciativa faz parte da estratégia de divulgação da "Brastemp Edição Compartilhada”, linha de eletrodomésticos que pretende discutir sobre os estereótipos de gênero que impõe às mulheres as tarefas domésticas. Por apenas R$ 0,01, mais o valor do frete, usuários podiam enviar as camisetas com frases como “Não sei como faz”, “quando fui fazer, você já tinha feito”, “eu disse que ia lavar depois” e “você não pediu pra te ajudar”.

As estampas utilizadas na ação foram produzidas com uma tinta que dissolvia quando o tecido entrava em contato com a água na máquina de lavar para propor, segundo a marca, que "desculpas precisam desaparecer". “Lavar as roupas é uma atividade de todos, não há mais espaço na sociedade para uma divisão de tarefas baseada em gênero”, afirma a diretora de Marketing da Whirlpool – detentora da marca Brastemp –, Allyne Magnoli.