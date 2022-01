BRF cria joint venture com fundo soberano da Arábia Saudita para produção de frangos

A BRF anunciou a criação de uma joint venture com o fundo soberano da Arábia Saudita, PIF (Public Investment Fund), para a produção de frango no país. A joint é composta 70% pela BRF e 30% pelo PIF e inclui um núcleo de negócios Halal. O Memorando de Entendimentos (MOU) com o PIF tem caráter não-vinculante e contempla investimentos de cerca de US$ 350 milhões.

Segundo o fato relevante, o objetivo é atuar na cadeia de produção de frangos na Arábia Saudita e promover a venda de produtos frescos, congelados e processados.

A BRF diz que o acordo reforça seu plano estratégico e a Visão 2030 da Arábia Saudita, e segurança alimentar na região do Golfo.