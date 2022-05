Brookfield compra 12 prédios corporativos da BR Properties por R$ 5,9 bi

A companhia canadense Brookfield fechou hoje a compra de 12 prédios corporativos da BR Properties por R$ 5,920 bilhões, na maior transação imobiliária dos últimos tempos no País. Juntos, os edifícios têm 380 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e estão espalhados por São Paulo, Rio e Brasília.

A informação foi antecipada pelo Brazil Journal e confirmada pelo Estadão/Broadcast com fontes de mercado. Esta é a segunda grande compra de escritórios pela Brookfield em menos de um ano. Em outubro, ela adquiriu quatro prédios da Syn (antiga Cyrela Commercial Properties) por R$ 1,78 bilhão, mostrando grande apetite por este mercado.

Por sua vez, a BR Properties viu no negócio a oportunidade de vender o portfólio para fortalecer o caixa e pagar dívidas que ficaram caras em meio à elevação das taxas de juros no País. A empresa também tem visto a chance de gerar valor para seus acionistas, uma vez que o valor total da transação ficou 36% acima do valor de mercado de toda a companhia, R$ 4,362 bilhões, no fechamento do pregão de terça-feira, 17.