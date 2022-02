BTG tem lucro recorde de R$ 6,49 bi; André Esteves será o novo presidente do conselho

O banco BTG Pactual registrou, no ano passado, um lucro líquido ajustado de R$ 6,493 bilhões, um crescimento de 60,3% em relação ao ano anterior. As receitas totais do banco somaram R$ 13,9 bilhões, uma alta de 49% na comparação com 2020.

“Encerramos 2021 com níveis recordes de receita e lucro líquido, e com crescimento expressivo das franquias de clientes", disse, em nota, o presidente do BTG, Roberto Sallouti. Segundo o executivo, o banco também está confiante com as perspectivas de crescimento este ano.

A receita com a área de banco de investimentos fechou 2021 em R$ 2,3 bilhões, um crescimento de 74,1% em relação ao ano anterior.

André Esteves na presidência do conselho

O BTG também anunciou que André Esteves, sócio e fundador do banco, deve assumir a presidência do conselho de administração, função hoje exercida por Nelson Jobim, que seguirá como conselheiro. A mudança deve ser efetivada após votação em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril.

Esteves voltou ao grupo de controle do banco no final do ano passado, depois de ter sido afastado da instituição em 2015, após ser acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Em julho do ano passado, o executivo foi definitivamente inocentado pela Justiça Federal de Brasília por falta de provas.