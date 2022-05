BTG Pactual tem lucro recorde de R$ 2,1 bilhões no primeiro trimestre

O BTG Pactual fechou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 2,1 bilhões, um resultado recorde para um único trimestre, 72% superior ao mesmo período do ano passado e 15,7% acima do quarto trimestre de 2021. O lucro líquido somou R$ 1,94 bilhão, alta de 65% em 12 meses.

As receitas no primeiro trimestre também foram recorde em base trimestral e chegaram a R$ 4,361 bilhões, representando um aumento de 56% se comparado ao primeiro trimestre do ano passado e uma elevação de 24,7% frente ao quarto trimestre.

O retorno sobre o patrimônio ajustado chegou a 21,5%, o mais elevado desde 2016. O retorno subiu 4,7 pontos porcentuais frente ao mesmo trimestre de 2021 e 2,1 pontos porcentuais em relação ao quarto trimestre.

“Este trimestre corroborou o nosso histórico de forte performance independente do cenário macro. Mesmo em um ambiente econômico mais desafiador, encerramos o primeiro trimestre com recordes de lucro e receita, impulsionado pelo nosso modelo de negócios integrado e pela expansão para novos segmentos. Estamos confiantes no forte crescimento do nosso negócio, mantendo o balanço bem capitalizado e com liquidez elevada. Seguiremos trabalhando para entregar sempre o melhor resultado, com foco em gerar valor para nossos clientes e acionistas”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em nota.

No primeiro trimestre, o BTG Pactual captou R$ 52 bilhões em Net New Money (NNM) e atingiu a marca de R$ 1,048 trilhão de ativos de clientes (AuM/WuM) sob gestão e administração, aumento de 36% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Frente ao quarto trimestre, houve alta de 6,4%.

O índice de Basileia fechou o trimestre em 15%, 2,7 pontos porcentuais abaixo do primeiro trimestre de 2021 e 0,7 ponto porcentual abaixo do quarto trimestre.

O patrimônio líquido do BTG Pactual somava R$ 39,3 bilhões ao final do primeiro trimestre, representando um aumento de 29,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e 5,1% acima do quarto trimestre.