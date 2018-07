Cade aprova aquisição do controle da Alesat pela Glencore Oil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Glencore Oil, de 78% de participação societária indireta na Alesat, de acordo com despacho no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30.

A Alesat é controladora do Grupo Ale e atua na compra, armazenagem, venda e distribuição de combustíveis e lubrificantes, além de exploração de lojas de conveniência. Já a Glencore Oil pertence à gigante internacional Glencore, que tem operações em diversos mercados, como commodities agrícolas, mineração e petróleo.

Segundo o Cade, trata-se de uma aquisição de controle que abrange todas atividades econômicas do Grupo Ale no Brasil.

Em documentos enviados ao órgão concorrencial, a Glencore avaliou que a operação está inserida no contexto de entrada e expansão das suas atividades no mercado de combustíveis no Brasil e na América Latina.

Já a Alesat disse que o negócio operação garantirá a utilização eficiente de recursos para promover o crescimento futuro da empresa e “permitirá que parte de seus acionistas deixem o negócio e invistam em outras oportunidades”.

Em seu parecer, o Cade destacou que a operação “não gera sobreposições horizontais”, já que ambos os grupos não atuam nos mesmos mercados, e não “enseja preocupações concorrenciais”.