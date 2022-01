Cade aprova investimento de R$ 1 bilhão na empresa de medicina Inspirali pelo DNA Capital

A Ânima Educação anunciou nesta segunda-feira, 31, que a parceria realizada com a DNA Capital para investir R$ 1 bilhão na Inspirali, vertical de medicina do grupo, foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), na última sexta-feira, 28. Com isso, começa nesta segunda-feira a contagem do prazo de 15 dias para que a decisão transite em julgado, se tornando definitiva. A expectativa é de que o aporte contribua para o crescimento da subsidiária como um todo, incluindo desde o crescimento orgânico até possíveis aquisições.

Após a conclusão do processo e a deliberação para implementar a operação em assembleia geral extraordinária, ocorrerá o fechamento da transação com a DNA Capital. No fechamento, a gestora realizará investimento de R$ 1 bilhão na Inspirali, recebendo a participação correspondente a 25% do capital social total e votante da empresa.

"A aliança estratégica entre Ânima Educação e DNA Capital, pela magnitude, escala e compartilhamento de valores e propósito, vem exponencializar a Inspirali como a mais importante e relevante proposta de educação médica da atualidade, em um passo importante de transformação da Educação e, também, da Saúde do País", aponta a Ânima em comunicado ao mercado.

Pelo acordo, anunciado no fim de novembro do ano passado, a participação da DNA Capital no capital social total e votante da Inspirali corresponderá, na data de fechamento, a 25%, considerando o valor de firma (enterprise value) de R$ 5 bilhões, reduzido pelo valor de R$ 2 bilhões, correspondente à dívida estimada a ser alocada à Inspirali pela Ânima Educação. Isso resulta no valor de avaliação atribuído (equity value) de R$ 3 bilhões. Os 75% restantes seguirão sendo da Ânima.