Cade e BC fecham acordo sobre fus?es banc?rias O Conselho Administrativo de Defesa Econ?mica (Cade) e o Banco Central fecharam acordo para dividir a an?lise das fus?es banc?rias. A informa??o ? da Assessoria de Imprensa do Cade, em nota divulgada hoje. As duas institui??es acertaram que o BC ficar? respons?vel pela an?lise dos riscos ? seguran?a do sistema financeiro, que as fus?es banc?rias podem provocar, enquanto o Cade ficar? respons?vel pela an?lise dos impactos concorrenciais das opera??es.O BC e o Cade pediram ao Superior Tribunal de Justi?a (STJ) o adiamento do julgamento, marcado para hoje ? tarde, de processo do Bradesco contra o Cade, que poderia criar uma jurisprud?ncia sobre o assunto. A primeira se??o do STJ, segundo a nota do Cade, concordou em adiar o julgamento para fevereiro do ano que vem. O recurso do Bradesco foi apresentado ao STJ este ano, depois que o Tribunal Regional Federal (TRF) da 1? Regi?o decidiu dar ganho de causa ao Cade, na reclama??o do Bradesco, ao reconhecer a compet?ncia do ?rg?o na avalia??o de fus?es banc?rias. A a??o do Bradesco contra o Cade foi apresentada em 2001, depois de o banco ter sido multado pelo Cade por n?o ter registrado no Conselho a compra do antigo Banco de Cr?dito Nacional (BCN), ocorrida naquele ano.