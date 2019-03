Cade vai analisar compra da Mediplan pela Notre Dame Intermédica

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai analisar a aquisição do controle da Mediplan Assistencial pela Notre Dame Intermédica. De acordo com o órgão, foram identificadas preocupações concorrenciais apenas em cidades do interior de São Paulo, sobretudo em Sorocaba e municípios próximos.

Com a operação, a Notre Dame irá adquirir também o Hospital Samaritano e o Hospital e Maternidade Samaritano, pertencentes à Mediplan, situados em Sorocaba (SP).

Em nota, o Cade avalia que Notre Dame e Mediplan são as concorrentes mais próximas no mercado de planos de saúde coletivos, "ofertando planos com custo significativamente menor que os demais concorrentes".

"Diante da inexistência de outros rivais efetivos, é provável o exercício de poder de mercado por parte das empresas em um cenário pós operação. Isso poderia resultar em aumento de preços dos planos de saúde oferecidos por elas", continua o parecer, que será analisado agora pelo tribunal de conselheiros do Cade, responsável pela decisão sobre aprovação, reprovação ou adoção de eventuais remédios que afastem os problemas concorrenciais identificados.

Hospitais

A superintendência responsável pela análise não constatou preocupações concorrenciais com relação ao mercado de hospitais gerais. "Embora a instrução processual tenha revelado que Notre Dame e Mediplan possuem considerável participação nesse setor, verificou-se que há significativa capacidade ociosa nos demais hospitais da região. Além disso, as operadoras de plano de saúde concorrentes não apontaram dificuldades no credenciamento em hospitais da região nem informaram haver serviço prestado exclusivamente pelos hospitais das requerentes."

O negócio entre as empresas foi notificado em 25 de setembro de 2018. O prazo legal para a decisão final do Cade é de 240 dias, prorrogáveis por mais 90.