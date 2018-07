Cai n? de lojistas que esperam receita maior no Natal A crise financeira mundial mudou as expectativas dos empres?rios do setor varejista para este Natal. De acordo com levantamento da Serasa Experian, divulgado hoje, 39% dos lojistas brasileiros do setor esperam um faturamento neste Natal superior ao registrado em igual per?odo do ano passado, contra 29% que projetam queda. No ano passado, 61% dos varejistas esperavam eleva??o do faturamento, enquanto somente 11% estimavam decr?scimo na compara??o com o Natal de 2006.Segundo o assessor econ?mico da entidade Carlos Henrique de Almeida, os bons indicadores de 2007, que definiram uma base forte de compara??o, tamb?m pesaram sobre as expectativas dos empres?rios. "De forma geral, o cr?dito mais caro, mais seletivo e de prazo mais curto impacta as expectativas de todos os setores", explica.Em geral, os empres?rios que cr?em num crescimento das vendas neste fim de ano se ap?iam em fatores de mercado, como promo??es e plano de marketing, e n?o em aspectos macroecon?micos.Regi?esA regi?o Nordeste ? a mais otimista: 47% projetam evolu??o do faturamento. Os empres?rios nordestinos apostam no turismo para aumentar os lucros, como resultado da valoriza??o do d?lar ante o real. J? o Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde as expectativas s?o mais pessimistas, sofrem os efeitos da queda nos pre?os internacionais das mat?rias-primas (commodities) e da desvaloriza??o do real, que encarece os componentes importados pela ind?stria.No levantamento, a Serasa Experian ouviu 1.026 empresas do com?rcio em todo o Pa?s entre os dias 10 e 18 de novembro.