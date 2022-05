Caixa tem lucro de R$ 2,54 bi no primeiro trimestre, queda de 3,8% na comparação anual

O lucro líquido recorrente da Caixa Econômica Federal caiu 19,6% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 2,542 bilhões. A diferença entre o resultado gerencial, de R$ 3 bilhões, e o lucro recorrente está nas provisões que o banco teve de fazer para o Pronampe e o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Essas provisões e outros eventos somaram R$ 1,157 bilhão no trimestre, de acordo com informe de resultados do banco público, divulgado na tarde desta quinta-feira. Em vídeo para comentar os resultados, o presidente do banco público, Pedro Guimarães, afirmou que este volume de recursos voltará ao banco.

"Temos mais de R$ 1,1 bi em provisões de Pronampe e FGI que voltarão ao resultado em 12 meses", disse ele. "O balanço está sendo penalizado por perdas que recuperaremos com garantias", prosseguiu.

No primeiro trimestre deste ano, a margem financeira da Caixa caiu 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 10,659 bilhões. O banco afirmou que o desempenho foi sustentado pelas margens com operações de crédito, mas, ao mesmo tempo, elenca uma série de aumentos de custos de financiamento.

"As despesas de captação foram impactadas no 1T22 pelos aumentos, em 12 meses, de 532,4% com operações compromissadas, 240,0% com as operações de poupança, 307,9% relacionados a depósitos judiciais e 230,1% com certificados de depósitos bancários", afirmou a Caixa, em seu informe de resultados.