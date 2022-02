Caixa tem lucro líquido de R$ 3,2 bilhões no quarto trimestre de 2021, queda de 43,3%

A Caixa Econômica Federal anunciou lucro líquido de R$ 3,218 bilhões no quarto trimestre de 2021, queda de 43% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado de 2021, o ganho do banco público somou R$ 17,268 bilhões, expansão de 31%.

O aumento do crédito e das receitas com prestação de serviços contribuíram para o crescimento do lucro em 2021. Já no quarto trimestre, a forte queda é explicada pela base de comparação, que foi inflada nos meses finais de 2020 por conta de valor recebido pelo banco com a conclusão da parceria estratégica nos ramos de seguros de vida, prestamista e previdência com a Caixa Seguridade. Por isso, no quarto trimestre de 2020 chegou a R$ 5,7 bilhões.

Em 2021, a Caixa concedeu R$ 436,5 bilhões em crédito, aumento de 3,9% em relação a 2020. A carteira de crédito ampliada da Caixa terminou o ano em R$ 867,6 bilhões, crescimento de 10,2% em 12 meses. A expansão foi puxada por linhas como o financiamento imobiliário, o carro-chefe do banco, com avanço de 9,2%, e no crédito comercial para pessoa física, com alta de 19%. A carteira de agronegócio, novo foco do banco, disparou 113%.

A Caixa terminou 2021 com ativos totais de R$ 1,452 trilhão, mostrando estabilidade em relação ao quarto trimestre de 2020. Com a inclusão dos recursos do FGTS, os ativos administrados pelo banco somam R$ 2,674 trilhões. Já o patrimônio líquido somou R$ 111,5 bilhões, aumento de 20,2% em 12 meses.