Camil compra SLC Alimentos por R$ 308 milhões

A empresa de alimentos Camil anunciou nesta sexta-feira, 26, a aquisição de 100% da companhia agrícola gaúcha SLC. O valor do negócio é de R$ 308 milhões, que inclui dívidas de R$ 128 milhões registradas no fim do ano passado.

A aquisição da SLC Alimentos “consiste em um passo importante para a consolidação do mercado brasileiro de grãos, representando uma oportunidade de crescimento nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil”, informou a Camil em comunicado ao mercado.

A SLC Alimentos atua na industrialização e comercialização de arroz, feijão e lentilha no mercado doméstico e exporta para mais de 20 países. Dona de marcas como Namorado, líder no Rio Grande do Sul, Butuí, Bonzão e Americano, a aquisição é considerada estratégica para a Camil, que avançará em importantes mercados consumidores do País.

Relevância regional

Uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul, com faturamento de R$ 4,6 bilhões, a Camil Alimentos foi fundada originalmente em 1963 como uma cooperativa de produtores de arroz. Atualmente, a empresa possui operações no Brasil, Chile, Peru e Uruguai e exporta para mais de 50 países.

Nos últimos anos, a companhia brasileira começou a fazer aquisições para diversificar seus negócios. Comprou a marca de açúcar União, em 2012, que na época pertencia à C0san. Um ano antes, tinha adquirido a Coqueiro, produtora de pescados, antes controlada pela PepsiCo.