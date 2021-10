Campanha ‘1 Play 1 Doação’ de Omo gera 39 milhões de visualizações no Tiktok

Uma campanha da marca Omo com o projeto Criança Esperança chegou a 39 milhões de visualizações na rede social TikTok. A marca promete fazer uma doação a cada vez que o vídeo é tocado, daí o nome da campanha: "1 Play 1 Doação". A empresa não informa, no entanto, o valor que será doado.

A ação também faz parte da estratégia de lançamento da companhia para a música “SOMOS”, criada em uma parceria do DJ Alok e da banda Melim.

Ao longo de 12 meses, todo o dinheiro arrecadado com as visualizações da campanha será destinado para projetos sociais que integram o programa Criança Esperança. Além do TikTok, outras plataformas como o YouTube, o Spotify e o Instagram também foram usadas pela marca para transformar as exibições em doações financeiras.