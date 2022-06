Globo revive ‘Dona Lurdes’ para ser garota propaganda do BV

Pela primeira vez, a Rede Globo vai "reviver" a personagem de um folhetim já finalizada para estrelar uma campanha publicitária. A herína da novela “Amor de Mãe”, Dona Lurdes, que foi interpretada por Regina Casé, volta à vida para participar do novo filme do Banco BV.

Com criação da agência DM9, que retorna ao mercado publicitário depois de um hiato de quatro anos, o filme fará sua estreia nos intervalos da novela Pantanal e tenta estreitar o relacionamento da instituição financeira com os seus correntistas. “Trazer de volta uma figura icônica que personifica tanto a alma da nação, que trabalha por seus objetivos e tem orgulho de suas conquistas, é uma maneira de criarmos conexão verdadeira e profunda entre o BV as pessoas”, conta, em nota, o co-presidente da agência, Pipo Calazans.

Além de ter que refazer a casa da personagem, a própria atriz Regina Casé precisou ser novamente caracterizada como Dona Lurdes para gravar a sua participação no filme. A gerente de produtos publicitários da Globo, Viviane Ribeiro, conta que a companhia olha para “todos os seus ativos”, incluindo os personagens de produções já finalizadas, como potencial de divulgação para os seus anunciantes.

A executiva não descarta a possibilidade de “reviver” mais protagonistas em novas ações publicitárias. “No futuro, se tivermos desafios semelhantes, com clientes de diferentes setores, existe sim a possibilidade de vermos outros personagens e histórias da Globo facilitando a conexão emocional e engajando marcas e seus consumidores”, afirma Viviane.

Depois da estreia no intervalo na novela das 21h, a produção para o Banco BV também será veiculada em outros espaços da emissora, como o site GShow e no serviço de streaming da companhia, o Globo Play, acompanhando o modelo de negócios publicitários da Rede Globo de integrar as campanhas em todas as suas plataformas.