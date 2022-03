Rede Muffato quer se transformar no 'mercado do Harry Potter' no Brasil

A rede Super Muffato quer se transformar no “mercado bruxo” do mundo de Harry Potter aqui no Brasil. Junto com a L-founders of Loyalty, a empresa lança sua campanha “A magia te espera no Super Muffato” com produtos licenciados da franquia de filmes da Warner Bros.

Enquanto os concorrentes trazem “brindes para casa”, a rede de supermercados paranaense decidiu apostar nos produtos inspirados na história do bruxo adolescente. Por meio do programa de fidelidade da marca, os clientes poderão adquirir um álbum de figurinhas e adesivos ilustrados durante as compras realizadas nas 49 lojas da rede. Além do livro ilustrado, a empresa também realizará a venda de outros itens oficiais da marca, como mochilas, cadernos e garrafas térmicas com ilustrações do filme.

De acordo com a presidente para a América Latina da L-Founder of Loyalty, Beatriz Ramos, além do público infantil, a parceria com a empresa de licenciamento e o supermercado quer atrair “jovens adultos” fãs da saga do bruxo com a cicatriz em forma de raio na testa. “Nosso objetivo é chegar nos avós que fazem compras na loja e levam os netos e até nesse grupo nostálgico da saga Harry Potter que agora na fase adulta frequenta o supermercado”, afirma a representante.

De olho na experiência de compras para a ação, a rede Muffato vai decorar suas unidades com símbolos clássicos do filme, como as flâmulas que remetem à Casa Grifinória, da escola de magia de Hogwarts, além de montar uma área de fotos inspiradas em cenas dos filmes, como a famosa Plataforma 9 ¾. A campanha começa nesta segunda-feira, 7, e deve durar até 17 de abril.