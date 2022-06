Canadá habilita três frigoríficos brasileiros para exportar carne suína ao país

O Canadá acaba de habilitar três frigoríficos brasileiros para a exportação de carne suína, segundo informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A entidade informou que as autorizações valem para duas unidades da Seara, da JBS, e uma da empresa catarinense Aurora.

“A habilitação destas primeiras plantas vem em um momento importante para o setor produtivo, diante das dificuldades enfrentadas com as altas dos custos de produção e a necessidade de incrementar as vendas internacionais de carne suína. Há expectativa de que, em breve, novas plantas sejam habilitadas”, disse, em nota, o presidente da entidade, Ricardo Santin.

A ABPA aponta que o Canadá é atualmente o terceiro maior exportador global de carne suína, mas é, ao mesmo tempo, um grande comprador internacional. O país importa, ao ano, cerca de 250 mil toneladas de carne suína.

A associação destaca que as primeiras exportações devem ocorrer em breve e deverão incluir produtos classificados como premium, ou seja, de maior valor agregado. “Vamos focar em suprir lacunas não atendidas, em complementariedade à produção local”, explica o diretor de mercados da ABPA, Luis Rua.