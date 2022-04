Cannes Lions terá 24 jurados brasileiros na edição de 2022

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade divulgou nesta quinta-feira, 28, a lista de jurados para a edição 2022. O evento, que teve duas edições online por causa da pandemia de covid-19, voltará ao Palácio dos Festivais, na Riviera francesa, entre os dias 20 e 24 de junho.

Leia Também Brasil terá três presidentes de júri no festival de Cannes Lions 2022

Entre os jurados de todas as categorias do festival, haverá um total de 24 representantes brasileiros, incluindo três presidentes de júri. Dos 24 brasileiros, 2 atuam internacionalmente; os demais trabalham em agências ou companhias no País.

Conheça os jurados brasileiros da edição 2022 de Cannes Lions:

Digital Craft Lions:

Luciana Haguiara, diretora executiva de criação da Media.Monks Brasil (presidente de júri)

Health & Wellness

Patrícia Corsi, chefe global do marketing da Bayer (presidente de júri)

Entertainment Lions for Sport

Marcel Marcondes, presidente global da Beyond Beer (presidente de júri)

Creative Commerce Lions:

André Gola, vice-presidente de criação (CCO) da Lew'Lara\TBWA

Direct Lions:

Angerson Vieira, diretor executivo de criação da Africa

Entertainment Lions for Sport:

Beto Rogoski, diretor executivo de criação da VMLY&R

Entertainment Lions for Music:

Bruno Brux, diretor executivo de criação da Gut São Paulo

Health & Wellness Lions:

Carolina Lobo, vice-presidente da área de healthcare da Weber Shandwick

Outdoors Lions

Gabriela Hunnicutt, fundadora da Bold

Creative Data Lions

Gláucia Montanha, líder de negócios e mídias digitais da Arplan & Convert

Radio & Audio Lions

James Feeler, presidente e fundador da Jamute

Creative Business Transformation Lions

Laura Chiavone, diretora executiva de agências Meta Brasil

Print & Publishing Lion

Laura Esteves, diretora executiva de criação da Galeria

Titanium Lions

Luiz Sanches, sócio da AlmapBBDO

Design Lions

Marco Giannelli (Pernil), vice-presidente de criação (CCO) da AlmapBBDO Brasil

Creative Strategy Lions

Mariana Gordilho de Sá, vice-presidente de criação (CCO) da W/McCann

Media Lions

Mauricio Almeida, vice-presidente de mídia da Publicis Brasil

PR Lions

Patrícia Ávila, diretora executiva do Jeffrey Group Brasil

Film Craft Lions

Paulo André Dantas Garcia, diretor criativo da Zombie Studios

Glass: The Lion for Change

Rafael Pitanguy, vice-presidente de criação (CCO) da VMLY&R

Film Lions

Renata Leão, diretora executiva de criação da DAVID

Brand Experience & Activation Lions

Renato Zandoná, vice-presidente de criação (CCO) da Droga5 Brasil

Industry Craft Lions

Saulo Rodrigues, líder global de design da R/GA

Entertainment Lions

Sophie Schonburg, diretora executiva de criação da Africa