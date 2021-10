Cannes Lions abre novas vagas para programa de incentivo às mulheres na indústria criativa

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade- vai formar mais uma turma do seu centro comunitário de incentivo à equidade de gênero na indústria criativa. As inscrições para o programa See It Be It 2022 serão iniciadas a partir de janeiro do próximo ano. O projeto de talentos foi fundado em 2014 com a missão de alcançar mais espaço para mulheres na indústria global de marketing.

Serão cinco vagas adicionais disponíveis para ingressar no grupo formado entre 2020/2021. O programa de aceleração de talentos oferece aos participantes uma experiência VIP no Cannes Lions com um passe gratuito, acomodação e viagem para o festival, além de um serviço de curadoria, sessões de mentoria, eventos de networking, masterclasses, workshops e a interação com a alguns dos representantes mais influentes da indústria do marketing.

As inscrições podem ser feitas através do site do festival.