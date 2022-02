Cannes Lions escolhe AB InBev como anunciante do ano em 2022

O Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou, nesta terça-feira, 22, a AB InBev como o Anunciante do Ano ("Marketer of the Year") do evento em 2022. O prêmio é destinado às companhias que usam o marketing não apenas para crescer seus negócios, mas também para usar a comunicação para abraçar causas, e que tradicionalmente recebem uma grande quantidade de prêmios em Cannes Lions. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Criado em 1992 pelo evento, o prêmio de Anunciante do Ano já consagrou companhias como Apple, Google, Samsung e Burger King. Em 2021, a honraria foi destinada à empresa de tecnologia Microsoft, uma das principais vencedoras de Leões nas últimas edições do festival.

Na última edição, que premiou trabalhos realizados entre 2020 a 2021, a companhia de bebidas conquistou ao todo 40 Leões. "A AB InBev mostrou como a criatividade pode ser usada para alavancar e gerar um sucesso incrível", escreveu o diretor administrativo do festival, Simon Cook. “Sua crença no poder da cultura e criatividade resultaram em um trabalho vencedor de Leões sendo um exemplo brilhante de marca que está liderando o caminho da criatividade”, completou.