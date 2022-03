Cannes Lions veta agências russas no festival internacional de criatividade

As sanções contra a Rússia também chegaram ao mundo da publicidade. Diante dos ataques do país de Putin à Ucrânia, o Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta sexta-feira, 4, que não receberá inscrições de agências publicitárias e anunciantes russos para a edição de 2022 do evento. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Com a decisão, o festival internacional engrossou a lista de empresas do mundo da tecnologia e do entretenimento – incluindo Apple, Twitter, Walt Disney Company, Warner Bros. e Universal Pictures – que se posicionaram em resposta à invasão da Ucrânia.

Na quinta-feira, 3, a gigante do streaming Netflix anunciou que suspendeu a produção de filmes e séries produzidos na Rússia. Além da Netflix, estúdios vêm proibindo o lançamento de filmes no país.

Além de vetar a participação de delegações russas no evento, a Ascential – organizadora do evento – informou que vai liberar a participação de profissionais da criatividade ucranianos de maneira gratuita ao Cannes Lions, programado para ocorrer em julho deste ano.

“Estamos juntos com nossos amigos na Ucrânia e nossos muitos parceiros e membros da comunidade na Rússia que se opõem fortemente às ações do governo russo”, afirmou a entidade em comunicado.

Ainda segundo a nota, a entidade realizará doações para instituições de caridade humanitárias que trabalham próximo ao conflito no Leste Europeu, região afetada pelos ataques russos. “Nossos pensamentos vão para o povo da Ucrânia e outras pessoas afetadas da comunidade neste momento extremamente difícil”, afirmou a empresa.