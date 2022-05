Cannes Lions seleciona 8 brasileiros para o júri de 'shortlist' de 2022

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade divulgou nesta sexta-feira, 13, a lista de membros brasileiros do júri de shortlist da edição 2022. O grupo terá a presença de oito profissionais brasileiros, que ficarão responsáveis por selecionar as campanhas e peças inscritas que irão para a fase final da premiação. O Estadão é representante oficial do Cannes Lions no Brasil.

Para aumentar a representatividade nas avaliações realizadas pelo colegiado, a formação do júri contará com a presença seis mulheres e dois homens. O festival destacou também que se trata de um grupo majoritariamente formado por profissionais negros.

O júri de shortlist trabalhará de forma online, enquanto o debate final sobre quem leva ao Leões para casa será feito presencialmente, por um grupo já selecionado. O festival acontecerá entre os dias 20 a 24 de junho em Cannes, na Riviera francesa, após dois anos de evento online por causa da pandemia de covid-19.

Conheça os jurados brasileiros de shortlist de Cannes Lions deste ano:

SOCIAL & INFLUENCER

Felipe Silva, diretor criativo da Gana

MOBILE

Daniel Ottoni, vice-precidente da TracyLocke Brasil

Heloísa Santanda presidente Ampro

INDUSTRY CRAFT

Ariane Plvani, diretora criativa da Wieden+Kennedy São Paulo

BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

Dilma Campos, presidente da Outra Praia

ENTERTAINMENT

Patrícia Moura, líder de conteúdo da GUT São Paulo

MEDIA

Gabriela rodrigues, líder de cultura e impacto da Soko

PRINT & PUBLISHING

Joana Mendes, presidente do Clube de Criação