Caoa faz homenagem ao fundador do grupo com edição especial do Tiggo 8

Em homenagem a seu fundador, o empresário brasileiro Carlos Alberto de Oliveira Andrade, falecido em agosto do ano passado, o grupo Caoa Chery lança nesta quarta-feira, 4, uma versão especial do Tiggo 8 chamada Founder’s Edition.

Com mais acessórios e mais requintado do que a versão normal, o utilitário-esportivo (SUV) de sete lugares terá apenas mil unidades produzidas na fábrica de Anápolis (GO) e será vendido por R$ 215 mil.

Tradicionalmente as edições especiais têm produção limitada e homenageiam pessoas (situação mais rara), datas comemorativas e eventos, casos, por exemplo, do Monza e do Omega Emerson Fittipaldi, do McLaren Senna e do Gol Copa e Rolling Stones.

O Tiggo 8 foi escolhido pela empresa por ser considerado o de maior nível tecnológico dentro do portfólio da Caoa Chery. O modelo foi lançado em 2020 e, segundo a companhia, “representou a materialização do sonho de Andrade de produzir e comercializar no Brasil veículos com os mais elevados níveis de qualidade, tecnologia e design”.

“Doutor Carlos”, como era conhecido, está em um grupo pequeno de executivos que construiu uma montadora nacional, embora não tenha conseguido realizar seu sonho de produzir carros brasileiros.

O grupo produz modelos da marca coreana Hyundai e da chinesa Chery em duas fábricas, a de Goiás, de sua propriedade, e a de Jacareí (SP), da qual detém 50% das ações. Dois anos antes de sua morte, ocorrida aos 77 anos, ele ainda tentou comprar a fábrica da Ford de São Bernardo do Campo (SP), mas o negócio não prosperou.

Formado em medicina, Andrade trabalhava como cirurgião quando comprou, em 1979, um Ford Landau em uma concessionária da marca em Campina Grande (PB). A revenda quebrou, e ele decidiu comprá-la por preço barato, para compensar a perda com o carro não recebido.

Foi assim que nasceu a Caoa, empresa que leva as iniciais do seu nome e que hoje envolve, além das duas fábricas, concessionárias Ford, Hyundai, Chery e Subaru que juntas empregam 6.000 funcionários.

"Mente brilhante"

A edição especial tem itens exclusivos como bancos dianteiros aquecidos, acabamentos em madeira, cobertura do porta-malas retrátil e banco do motorista com memória e ajuste de lombar e tapetes que também levam o logo com a inscrição Founder’s Edition. Está disponível nas cores cinza e azul.

“Exclusividade é a palavra que traduz essa nova versão do Tiggo 8. O consumidor pode esperar ainda mais luxo e refinamento de detalhes nesta homenagem ao Dr. Carlos, a mente brilhante por trás do sucesso da Caoa Chery no Brasil, que deixou um grande legado para todo o nosso segmento”, comenta Mauro Correia, presidente da Caoa.

O Tiggo 8 já vendeu cerca de 15 mil unidades no Brasil, sendo quase 3 mil neste ano. Atualmente custa R$ 202 mil. De janeiro a abril o grupo Caoa Chery vendeu 12.863 veículos e detém 2,52% do mercado total de automóveis e comerciais leves no País.