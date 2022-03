Após polêmicas com governo, Wizard quer ser mentor de empresários

Carlos Wizard Martins pode ser considerado um empreendedor serial, como são chamadas as pessoas que sempre estão pensando – e abrindo – novos negócios. Conhecido pela escola de idiomas que levava o nome que acabou adotando para si (hoje parte do grupo britânico Pearson), ele se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos, quando assumiu o papel de apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Agora, diz querer se afastar da política e focar de novo nos negócios, com a abertura de uma nova franquia, voltada à mentoria de empresários.

A decisão vem depois de um 2021 em que ele ficou nos holofotes por razões não relacionadas ao setor corporativo. Depois de defender que empresas comprassem vacinas e imunizassem seus funcionários, furando a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS), foi parar na mesa da CPI da Covid, onde se manteve em silêncio. Toda a movimentação de Wizard levou a Pearson a afirmar que a escola, apesar do nome, não tinha mais nenhuma relação com seu fundador.

Carlos Wizard afirma agora ao Estadão que quer deixar a política em seu passado. Em ano de eleições, acaba de anunciar seu novo negócio. Prevendo que a economia brasileira está próxima de um momento de virada, sua holding está lançando a “Mentor Sforza”, rede voltada a mentorias a empreendedores e executivos. Trata-se de um negócio que vem se juntar às outras 22 companhias da holding, que inclui o Mundo Verde (produtos saudáveis) e as redes de fast-food KFC e Pizza Hut.

Assim como seus demais negócios, o plano é dar escala ao negócio de mentoria a empresários por meio das franquias. “Há 30 anos quando eu dei início à Wizard, desenvolvi uma sequência lógica, material didático e uma metodologia. Agora desenvolvi uma metodologia para os profissionais, com abordagem do emocional ao profissional e até uma inteligência espiritual”, comenta.

A mentoria da Sforza será dedicada a todo o mercado, mas com um foco nas médias empresas. Já comercializando franquias, a meta é chegar a 200 unidades até o fim do ano. “Não será necessário o investimento do ponto físico, já que podemos ter unidades com aulas apenas online. A digitalização foi uma das heranças da pandemia”, diz. Segundo Wizard, a mentoria teve início, ainda informalmente, em 2021, e dezenas de empresários já receberam seus conselhos.

'Neutralidade nas eleições'

Abrindo um novo negócio em um ano de eleições, Wizard garante que não participará de campanha e que se manterá neutro no pleito presidencial, no qual Bolsonaro disputará a reeleição – político a quem sempre estendeu seu apoio. “Devido aos vários negócios e parcerias, que são mais de mil, eu tenho que ser 100% neutro. Das parcerias, tem gente da direita, extrema direita, esquerda, extrema esquerda. Não posso tomar posição”, enfatiza.

O empresário afirma que o Brasil passa por períodos cíclicos e que já teve governos liberais e também voltados ao Estado. “O Brasil é mais forte do que os partidos. Os empresários resistiram independentemente das políticas e dos planos econômicos”, aponta. Ele frisa, ainda, que nunca tomou decisões empresariais pensando nos governos e que seus negócios cresceram ao longo dos últimos 30 anos, independente de quem estivesse sentado na cadeira da presidência.

Sobre a CPI da Covid, Wizard diz que lamenta o ocorrido, mas garante que não houve impacto negativo em seus negócios. “Mas lamento toda a movimentação, não tinha nenhum foco com a Covid em si. A movimentação era política e existia um trabalho para derrubar o presidente (Jair Bolsonaro)”, afirma.

Na ocasião, o empresário se manteve em silêncio e aproveitou para apresentar aos senadores seu livro Meu Maior Empreendimento – e foi prontamente repreendido. O empresário também é autor de outros títulos como Desperte o Milionário que Há em Você. Suas obras são muitas vezes expostas nas franquias, como as do Mundo Verde.