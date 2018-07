Carnaval 2008 ter? menos penas e plumas na avenida As plumas, adorno de destaque em fantasias de luxo amplamente usadas nos desfiles das escolas de samba, v?m perdendo espa?o no com?rcio de produtos carnavalescos. A gripe avi?ria, que tem dificultado a importa??o de penas e plumas, somada ? escassez do produto nacional, prejudicam a oferta. O varejo do ramo j? se ressente. "A ?ltima compra que fizemos da ?frica do Sul foi em janeiro de 2006. No meio do ano passado, tentamos importar e n?o conseguimos. Esses mercados podem abrir num m?s e fechar no outro?, diz Alexandre Correa, da importadora Cortatex, respons?vel pelo abastecimento da Casa Costa, na 25 de Mar?o. ?O mercado chin?s est? fechado h? tr?s ou quatro anos.? Para atender ? atual temporada, a Casa Costa est? abastecida. "Temos um estoque com cerca de 1,5 mil quilos de plumas de avestruz", diz ele. Mas, nos pr?ximos meses, Correa pretende buscar alternativas. "N?o sei se em outros pa?ses ou no mercado nacional. Vamos pesquisar?, diz. No Pal?cio das Plumas, a importa??o para este ano foi menor do que a feita para o carnaval passado. Foram 7 mil quilos. No ano anterior, compraram 10 mil quilos. "Para 2008, adquirimos 30% no mercado nacional?, diz a propriet?ria da loja, Pinah Ayoub, que ficou famosa quando sambou com o pr?ncipe Charles, na d?cada de 70, como destaque da Beija-Flor. As informa??es s?o do jornal O Estado de S. Paulo.