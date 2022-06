Carrefour Brasil deve fazer mudanças no conselho e Abílio Diniz será vice-presidente

O Grupo Carrefour Brasil prepara um anúncio para a próxima terça-feira, 7, da mudança de toda sua governança. Uma das principais novidades será em seu conselho de administração, de acordo com fontes. Alexandre Bompard, CEO da operação mundial do grupo, será o chairman. O empresário Abílio Diniz - fundador da Península Participações, dona de cerca de 7% da companhia - terá sua posição elevada de conselheiro para vice-presidente do colegiado.

O fundo de investimento Advent, por sua vez, vai permanecer como acionista do grupo e indicará nomes para outras cadeiras do Conselho, que terá também a troca dos membros independentes. O fundo americano era investidor do Grupo Big, que foi comprado por R$ 7,5 bilhões pelo Carrefour em 2021. Desse montante, R$ 5,25 bilhões foram pagos em dinheiro ao Advent ao Walmart, então controladores. Os outros 30% do valor acordado foram pagos em ações em ações, com emissão de novos papéis pela subsidiária do grupo francês.

Leia Também Localiza negocia venda de ativos da Unidas para o fundo canadense Brookfield

Concluída a operação, o Grupo Carrefour fica com 67,7% de participação do Carrefour Brasil (ante 71,6% antes) e a Península Participações com 7,2%, enquanto a Advent e o Walmart têm, juntos, 5,6%. Daí a as mudanças no Conselho de administração.

Recentemente, a companhia anunciou que, com a incorporação do Big, o Comitê Executivo foi ampliado para 12 membros.

Hoje são dois conselheiros independentes no Carrefour Brasil, Marcelo Pavão Lacerda, fundador da empresa de internet Terra, e Luiz Fernando Vendramini Fleury, com experiência no setor financeiro, incluindo passagens como diretor da Cetip e presidente da Credicard.

Oficialmente, o Carrefour convocou a imprensa para uma entrevista na próxima terça-feira, com a presença de Diniz, do presidente do fundo Advent na América Latina, Patrice Etlin, e do CEO do Grupo Carrefour Brasil, Stephane Maquiare.

O Estadão procurou a assessoria de Abílio Diniz e aguarda resposta.