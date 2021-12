'Carro voador' pode ser só o primeiro passo da reinvenção dos negócios da Embraer

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 21, um acordo para levar sua startup de “carros voadores” EVE para a Bolsa de Nova York no ano que vem e expandir ainda mais a sua atuação. O movimento sinaliza que a tradicional fabricante de aeronaves brasileira está se transformando e pode ir além da produção de jatos. Para especialistas ouvidos pelo Broadcast, este pode ser só o começo da nova etapa da companhia.

Após o fim do acordo para fusão com a Boeing no ano passado, o mercado tinha dúvidas sobre o futuro da cinquentenária Embraer, em meio às profundas mudanças da indústria aeronáutica globalmente — o que se agravou com a pandemia. No entanto, diante da aposta na EVE e sua estreia como empresa independente, a maré mudou para a Embraer.

Com a proposta de desenvolver e entregar veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs , na sigla em inglês), conhecidos como “carros voadores”, a EVE se encaixou rapidamente nos anseios do mercado financeiro, que aposta cada dia mais na tendência de mobilidade com zero emissões de poluentes.

Com rapidez, a EVE também chamou a atenção de uma Companhia com Propósito Específico de Aquisição (Spac, na sigla em inglês, também conhecida no Brasil como “empresa de cheque em branco”), chamada Zanite. Nesta terça-feira, ambas anunciaram um acordo definitivo de combinação de negócios em que a Embraer permanecerá como acionista majoritária, com uma participação de aproximadamente 82%.

A nova empresa já nasce com uma carteira de aproximadamente US$ 5,2 bilhões, composta de 1.735 pedidos de veículos e 17 clientes que incluem operadores de asa fixa e helicópteros, locadores de aeronaves e parceiros de plataforma de transporte compartilhado.

Tendência de mobilidade

Especialista em mobilidade e diretor da Bright Consulting, Murilo Briganti afirma que a tendência de aposta em startups está acontecendo em diversas indústrias, como é o caso da automotiva. “A revolução tecnológica está a todo vapor e as montadoras têm que se adaptar. São os mais receptivos a mudanças que sobrevivem”, diz. Ele pondera que movimentos tecnológicos ousados não são uma particularidade dos grandes fabricantes e, por isso, as montadoras apostam em startups para inovar em seus produtos.

O analista da Mirae Asset, Pedro Galdi, diz que, no âmbito de tecnologias disruptivas, a Embraer deve concentrar esforços, em princípio, no carro voador. Mas isso não significa que a fabricante deva parar por aí. “A Embraer está atenta a outras possibilidades e produtos”, afirma.

O vice-presidente sênior de engenharia, tecnologia e estratégia da Embraer, Luiz Carlos Affonso, disse que a EVE combina o melhor de dois mundos. “A EVE traz tecnologia de disrupção e a experiência da Embraer. Nós estamos contribuindo com propriedade intelectual, ciência e acesso a nossa engenharia, além do suporte de 5.000 funcionários da Embraer.”

A EVE estima US$ 4,5 bilhões de receita em 2030, quando as entregas de eVTOLs devem alcançar 1.117 unidades. A expectativa é começar a gerar Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo em 2027, alcançando US$ 840 milhões do indicador em 2030, com margem de 19%.

A EVE terá um grupo de investidores estratégicos que inclui Bradesco BBI, Rolls-Royce, Falko Regional Aircraft, Republic Airways, SkyWest, Azorra Aviation e BAE Systems. O analista da Guide Investimentos, Rodrigo Crespi, ressalta que a participação da Embraer na nova empresa é alta e destrava um valor importante. “A transação é bastante estratégica para a Embraer, que se posiciona não só como uma fabricante de aviões, mas como uma empresa de tecnologia que vai liderar o mercado de mobilidade aérea urbana”, avalia.