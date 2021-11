C&A lança coleções de verão com Grazi, Manu Gavassi, Preta Gil e Ludmilla

A diversidade de rostos e corpos entrou definitivamente no radar das marcas no mundo da moda. Pensando na pluralidade da mulher brasileira, a C&A escolheu quatro celebridades para participar da sua nova coleção de verão “Além dos Mares”. Produzida desde 2017 em colaboração com outras marcas de moda praia – como Água de Coco, Blueman e Triya –, pela primeira vez a coleção será assinada por influenciadoras como a atriz Grazi Massafera e as cantoras Manu Gavassi, Preta Gil e Ludmilla.

Segundo a consultora de marca Cecília Russo, diretora da Troiano Branding, a varejista de moda usa uma ferramenta de cobranding, algo já conhecido para o mundo dos negócios, mas com novo foco na diversidade. “O que chama atenção é que eles foram plurais em distribuir essa colaboração em quatro nomes famosos, é uma forma de ‘esquentar’ as relações abraçando as consumidoras, que se veem mais representadas”, afirma Cecília.

A diretora de marketing da C&A, Mariana Moraes, diz que a nova coleção de moda praia aposta no desejo da brasileira de viver o primeiro verão pós-pandemia de covid-19. “Nossa aposta é trazer um projeto mais amplo e democrático para que as mulheres”, diz.

A escolha das quatro famosas dá continuidade à estratégia da C&A de apostar nas colaborações com celebridades . Anteriormente a marca trabalhou com Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e as cantoras da dupla AnaVitória.

Cidades

Além de assinar a colaboração, cada uma das artistas pôde escolher uma cidade turística brasileira para homenagear. Com itens que variam de R$ 50 a R$ 400, a parceria será comercializada apenas em algumas lojas físicas e no e-commerce da companhia, a partir de 2 de dezembro.

A atriz Grazi Massafera escolheu Alter do Chão, no Pará; Manu Gavassi optou por Fernando de Noronha (PE); Preta Gil decidiu por Salvador; e a cantora Ludmilla elegeu o Rio de Janeiro. “Cada artista tem uma relação pessoal com a cidade escolhida”, relata a diretora de marketing.

Para Eduardo Tomiya, CEO da TM20 branding, mais do que rostos que estampam campanhas, os artistas também se transformam em plataformas importantes para a divulgação dos produtos nas redes sociais. As quatro artistas têm juntas 75 milhões de seguidores no Instagram. “Essas pessoas agregam muito valor às parcerias, porque são nesses perfis que os jovens buscam inspiração”, diz o especialista.

Soltando a voz

Além de ajudar a criar as peças, as “influencers” também vão cantar juntas a trilha sonora da coleção. Estreando nos microfones, Grazi Massafera, vai se juntar às cantoras Preta Gil, Manu Gavassi e Ludmilla em uma regravação da música Uma Noite e Meia, sucesso de Marina Lima.