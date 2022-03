C&A lucra R$ 154 mi no 4º trimestre de 2021, apesar de inflação e covid-19

A C&A apresentou lucro líquido de R$ 154 milhões no quarto trimestre de 2021, o que representa alta de 41,2% em relação ao mesmo período de 2020. Na carta da diretoria da empresa em seu documento de balanço do quarto trimestre, a administração da companhia descreve o cenário macroeconômico do fim do ano como mais prejudicial ao público alvo da empresa.

"No quarto trimestre de 2021, houve um agravamento da situação com aumento na pressão inflacionária, resultando em alta expressiva da taxa de juros. A maior inflação observada no ano é ainda mais crítica para população de renda média e baixa, público-alvo predominante da C&A. Adicionalmente, no final do quarto trimestre, observamos uma queda do fluxo em lojas, decorrente da maior preocupação com a nova variante do coronavírus", escreveu a gestão.

Os executivos ressaltaram porém que, mesmo nesse cenário, a companhia expandiu suas receitas. Uma conquista da companhia foi a C&A Pay, que chegou a mais de 400 mil cartões digitais ao final de dezembro de 2021. A frente de negócios foi possível depois de longa negociação com o Bradesco, que tinha exclusividade na prestação desse serviço.

No ano de 2021, o lucro líquido foi de R$ 329 milhões, com margem de 6,4% em função de impactos não recorrentes de créditos fiscais. “Excluindo o efeito dos ganhos tributários não realizados no ano de 2021, a C&A apresentaria prejuízo líquido”, diz a companhia.

A receita líquida da empresa foi de R$ 1,8 bilhões no trimestre, valor 6,6% superior ao do quarto trimestre de 2020. As vendas em mesmas lojas (critério que contabiliza apenas os estabelecimentos que já estavam abertos há 13 meses) ficaram maiores em 5,8%. Já a receita bruta online (que conta vendas que passam pelo canal físico e digital, chamadas omnichanel, e da Galeria C&A, shopping virtual da empresa) atingiu R$ 256 milhões no quarto trimestre, com alta de 24,7% em relação ao registrado um ano antes.