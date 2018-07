Cesp abre data room para interessados em aquisição A empresa energética Cesp divulgou nesta terça-feira que a partir de quarta-feira estará aberta o data room (sala de informações) para os interessados na aquisição da companhia, como parte do plano de privatização aprovado pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (PED) do Estado de São Paulo no fim de 2007. A maior geradora de energia do Estado informou no começo de novembro ter pedido ao consórcio liderado pelo Citibank que iniciasse uma avaliação, modelagem e execução de venda da participação estatal, de pouco mais de 33 por cento. Entre os maiores acionistas da Cesp estão o Santander, com 7,6 por cento, e o Opportunity, com 4,38 por cento. As ações da companhia fecharam em alta de 6,59 por cento nesta terça-feira na Bolsa de Valores de São Paulo, cotadas a 43,69 reais. (Por Sérgio Spagnuolo)