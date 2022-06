Amyr e Tamara Klink deixam oceano para desbravar a estrada em ação da Chevrolet

Com um histórico de aventuras na água, os navegadores Amyr e Tamara Klink vão dar uma pausa nas rotas em mar aberto para desbravar as estradas. Pai e filha são as estrelas da nova campanha da Chevrolet para o seu SUV Equinox. Na campanha criada pela Commonwealth/ WMcCann, a companhia apresenta ao público seu novo modelo voltado para o mercado premium em suas duas versões, RS e Premier.

O Equinox acabou tendo seu lançamento postergado em quase seis meses no Brasil devido à crise dos semicondutores, componentes importantes para a produção desse tipo de veículo que aposta na tecnologia. "Em nossa campanha, exploramos a confiança que velejadores tão notáveis, como Amyr e Tamara, possuem no planejamento e nos equipamentos para realizar seus feitos, e fazemos disso um paralelo com nosso produto”, conta o gerente de marketing da GM, Federico Wassermann.

Entre mares e montanhas, Amyr Klink ficou responsável por narrar os atributos do veículo que, segundo o navegador, seja na água, ou na estrada, garantem a segurança na hora de embarcar nas aventuras. “Ao acabar de jornadas cada vez mais longas, fui me dando conta de que é nos caminhos difíceis que nascem as histórias que ficam. É deles que vêm a alegria de voltar para casa em segurança e a vontade de partir outra vez”, disse Klink, por e-mail, ao Estadão.

O filme publicitário, produzido pela Paranoid, será veiculado na TV aberta, nos intervalos dos programas da Rede Globo, além das inserções nas redes sociais da própria companhia.

Veja o vídeo: