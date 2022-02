Chevron compra empresa de biocombustíveis por US$ 3,15 bi

Nova York - A Chevron está fazendo um de seus maiores investimentos em combustíveis renováveis na compra do Renewable Energy Group por US$ 3,15 bilhões. A empresa produz diesel e outros combustíveis a partir de fontes como milho ou óleo de cozinha. A gigante dos combustíveis fósseis enfrenta pressão de investidores para investir em energia renovável.

A Renewable Energy Group - que está localizada em Iowa, nos Estados Unidos, e tem 11 refinarias que se abastecem principalmente de resíduos como sebo ou óleo de cozinha usado - ajudará a Chevron em sua busca por oferecer uma variedade maior de combustíveis com menor pegada de carbono do que o petróleo e o gás natural. Segundo o presidente da Chevron, Mike Wirth, o plano é continuar fazendo aquisições na área e gastar dinheiro na conversão de refinarias já existentes para que também possam processar fontes de combustível de baixo carbono.

"Estamos criando um sistema aqui, não apenas comprando uma empresa para conectar", afirmou Wirth. "(Esse sistema) está desenvolvendo capacidades para fazer coisas muito análogas ao que fizemos historicamente, com uma ampla variedade de matérias-primas”, acrescentou.

Em um sinal da importância do acordo com a Renewable Energy Group, a Chevron disse que a presidente e diretora executiva da REG, Cynthia J. Warner, deve se juntar ao conselho da empresa. Além disso, o negócio de combustíveis renováveis da Chevron mudará sua sede para Iowa. /COM INFORMAÇÕES DE DOW JONES NEWSWIRES