Chilli Beans planeja abrir 850 lojas de óculos grau até 2026

A rede de franquias Chilli Beans anunciou planos de abrir cerca de 850 lojas dedicadas aos óculos de grau no País nos próximos cinco anos, chegando à marca de 1 mil pontos de venda no segmento. Com a expansão, a empresa prevê alcançar um faturamento de R$ 2 bilhões em 2026, três vezes mais do que a receita de R$ 650 milhões estimada para este ano. Caito Maia, fundador da marca, diz que o segmento de grau “salvou” a empresa durante a pandemia, quando caiu a demanda por óculos de sol.

A Chilli Beans tinha apenas sete pontos de venda de óticas no início de 2020. Desde então, foram abertas 143 unidades, ocupando todos os Estados brasileiros. O investimento no segmento estava planejado, mas foi acelerado desde o ano passado. “As vendas de óculos de grau triplicaram na pandemia, com as pessoas mais tempo em casa lendo livros, assistindo à televisão. Por isso, decidimos colocar uma velocidade absurda nessa expansão”, disse Maia.

Atualmente, a Chilli Beans tem 828 lojas dedicadas à venda de óculos escuros. Em 2022, a expectativa é abrir mais 60 lojas desse nicho. O ritmo de expansão, porém, será mais acelerado para o segmento de ótica de grau, com previsão de 120 inaugurações no ano que vem, incluindo quiosques em shoppings. Dados da Associação Brasileira de Indústria Ótica (Abióptica) mostram que o varejo ótico faturou mais de R$ 20 bilhões em 2019.

O consultor de varejo Eugênio Foganholo, da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, afirma que o mercado de ótica de grau é pulverizado, com poucas redes nacionais. Por isso, há espaço para crescimento. “Redes que eventualmente transformarem e melhorarem a experiência do cliente certamente ganham vantagem”, afirma Foganholo.

O dono da Chilli Beans diz que ainda considera a abertura de capital da empresa através de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Não existe, porém, nem pressa e nem data para que isso aconteça.