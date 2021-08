Chinesa Great Wall compra fábrica da Mercedes-Benz no interior de SP

A montadora chinesa Great Wall efetivou a compra da fábrica de automóveis de luxo da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, após anos planejando a sua entrada no mercado brasileiro. A venda da unidade foi confirmada nesta quarta-feira, 18, pela Mercedes, que fechou em dezembro a fábrica onde produzia os modelos Classe C (sedã) e GLA (utilitário esportivo), atribuindo a decisão às dificuldades da economia brasileira, agravadas pela pandemia.

O negócio com a Great Wall envolve toda a fábrica de automóveis, incluindo terreno de 1,2 milhão de metros quadrados, prédios e equipamentos de produção. A unidade, porém, tem uma capacidade de produção limitada, de cerca de 20 mil unidades ao ano. Fundada em 2016, a fábrica de Iracemápolis consumiu investimentos de R$ 600 milhões, conforme valores divulgados à época. A expectativa do mercado é que os primeiros automóveis da chinesa saiam da linha de produção em 2022.

Na nota do anúncio, em que não abre o valor de venda da fábrica, a Mercedes-Benz informa que sua rede de concessionárias seguirá funcionando normalmente, vendendo agora apenas carros importados. Também assegura que a decisão não afeta a produção de caminhões e chassis de ônibus no Brasil.

Quem, afinal, é a Great Wall?

Fundada em 1984, a Great Wall Motors é considerada uma montadora chinesa jovem. Apesar disso, é a maior fabricante de capital privado do país. Sua especialidade são os SUVs e picapes, alguns deles muito populares na China. Atualmente, a fabricante reúne quatro marcas de veículos: Great Wall, Haval, WEY e ORA.

O portfólio da companhia estaria em sintonia com as tendências atuais do mercado brasileiro. Conforme mostrou reportagem do Estadão publicada no último domingo, 15, os SUVs (ou utilitários-esportivos) ganharam o posto de líder em vendas no Brasil, com 370,5 mil unidades comercializadas até julho. O volume representa 31,7% do total de automóveis e comerciais leves vendidos no País, 1 ponto porcentual à frente dos antigos líderes, os modelos hatch. A expectativa é que, nos próximos cinco anos, essa participação dos SUVs cresça mais 12 pontos porcentuais, chegando a 46%.

Nos últimos anos, a Great Wall vem expandindo seus negócios, com planos de se tornar uma montadora global. Em 2013, a GWM comprou a Haval, marca especializada em SUVs e crossovers. Quatro anos depois, em 2017, lançou a WEY, divisão de veículos de luxo. Na sequência, em 2018, criou a ORA/Euler, marca de carros elétricos – trata-se da fabricante que apresentou o Punk Cat, um clone elétrico do VW Fusca.

Em sua rota de expansão global, a Great Wall já comprou fábricas na Tailândia e na Rússia. A empresa, porém, tem uma pequena unidade na América do Sul. Tem uma pequena linha de montagem no Equador, que abastece países como Uruguai, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Chile. Este último país é o seu maior mercado na América Latina e o sexto maior globalmente, com 2.435 unidades vendidas em 2020. Logo, o Brasil já nasceria como a principal operação da Great Wall na região. / COLABOROU DIOGO DE OLIVEIRA, DO JORNAL DO CARRO