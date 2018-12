Christian Gebara será o novo presidente da Vivo no Brasil

A partir de primeiro de janeiro, Christian Gebara assume a presidência da Vivo no Brasil. O executivo, que ocupava o posto de Chefe de Operação da empresa, fica no lugar de Eduardo Navarro, que continuará na presidência do conselho da Telefônica Brasil.

Navarro também acumulará a função de diretor Global de Comunicações, Marca, Relações Públicas e Sustentabilidade da Telefônica. O executivo também irá prestar assistência a Vivo em temas institucionais e regulatórios.

Gebara é formado em bacharel em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. O início da jornada na Vivo começou em 2006, como diretor de Qualidade e Processos da Telefônica na Espanha. O novo presidente também foi vice-presidente de Estratégia e Novos Negócios e de Negócio Móvel da companhia.