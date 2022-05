ClickBus celebra crescimento recorde

Marketplace pioneira em transações para o transporte rodoviário de ônibus no Brasil, a ClickBus começou o ano celebrando o melhor trimestre da sua história. Os resultados da empresa foram 117% superiores aos obtidos no mesmo período do ano passado e 181% maiores em comparação aos do primeiro trimestre de 2019, quando ainda não havia os impactos da pandemia de covid-19.

No período entre janeiro e março de 2022, foram vendidas por meio do marketplace, passagens suficientes para realizar mais de 82 mil voltas na Terra ou mais de 1.3 mil idas e voltas para a Lua.

Com base nesse início de ano promissor, a ClickBus projeta dobrar de tamanho em 2022. Isso depois do grande avanço conquistado no ano passado – quando, com a retomada gradual do turismo, a venda de passagens pela empresa cresceu 83% em comparação à de 2020. A aceleração dos serviços digitais durante a pandemia contribuiu para expandir a demanda por passagens rodoviárias online. Antes da chegada da covid-19 ao Brasil, 12% de todas as vendas do setor eram feitas via internet.

Hoje, essa parcela já ultrapassa 20%. “A experiência digital é fator essencial para o crescimento de qualquer segmento de varejo nos últimos anos, o que não é diferente no setor de passagens rodoviárias”,lembra o CEO da ClickBus, Phillip Klien. “Este era um setor com muitas oportunidades e nós identificamos que poderíamos trazer uma experiência digital abrangente e verdadeiramente eficiente para os usuários. Buscamos trazer isso para inovar esse mercado e impulsionar cada vez mais as viagens de ônibus pelo Brasil.”

No período pós-vacina, a ClickBus identificou novos casos de uso acontecendo baseado nas mudanças de comportamento

pós-pandemia, como a redescoberta de destinos nacionais. Além disso,o ônibus vem se destacando ao se adaptar - você pode não chegar tão rápido fazendo uma viagem Rio-SP quanto o aéreo, mas com certeza vai ser muito mais confortável e econômico. Trata-se do modal mais democrático, tanto por conta do preço mais acessível quanto pela variedade de oferta e a alta capilaridade – as viagens rodoviárias chegam a mais de 80% dos 5,5 mil municípios brasileiros.

Aproximando-se da marca de 40 milhões de passagens emitidas desde sua fundação, em 2013, a ClickBus vem investindo em novas tecnologias e aprimorando a experiência dos clientes, que encontram oportunidades em condições especiais para todo o Brasil. O marketplace já reúne mais de 200 empresas de transporte rodoviário. “Essas parceiras da ClickBus têm exercido um papel essencial ao investir na modernização das frotas e no conforto dos passageiros”, reconhece Klien.